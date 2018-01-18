Строители приступили к оборудованию проезжей части Крымского моста

Первые мачты освещения и барьерные ограждения появились на пилотном участке автодорожной части моста через Керченский пролив, передает в четверг инфоцентр «Крымский мост».

«На одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. Это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 м будущей автодороги», — уточнили в информационном центре.

Строителями был оборудован участок между пятью опорами, где по обоим направлениям и обеим сторонам моста установлено ограждение общей протяженностью 1,8 км и 28 мачт освещения.

В общей сложности дорожникам предстоит обустроить более 76 км барьерного ограждения и более 1 тыс. мачт освещения.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Минтранс показал первое фото готового участка Крымского моста.