Президент Украины Петр Порошенко заявил, что землю Крыма и востока страны топчут украинские оккупанты. Оговорился Порошенко во время своего выступления по случаю Дня соборности Украины.

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал Порошенко.

Это уже не первая оговорка по Фрейду украинского лидера. Ровно месяц назад во время мероприятия, посвященного столетию дипломатии страны, Порошенко рассказал о «подлом украинском режиме».

«Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал президент... и продолжил свою речь без всяких поправок.

Крым вновь вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Помимо этого, Украина, начавшая в 2014 году военную операцию против народа Донбасса, отказавшегося признавать власть Киева после госпереворота, заявила о наличии на востоке Украины российских войск. Москва неоднократно отмечала, что российских военных на Украине нет, а обвинения Киева необоснованны и бездоказательны.