Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении госграницы

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили считает, что президента страны Петра Порошенко должны судить за нарушение правил прохождения госграницы. Об этом Саакашвили заявил в ходе заседания в Киевском апелляционном административном суде.

Политика цитирует «Украинская правда». Саакашвили сказал, что Порошенко приехал в Жуляны, «зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет и, не проходя контроля, полетел на Мальдивы». Бывший президент Грузии выразил уверенность, что Порошенко перед вылетом из страны не передал полномочия главнокомандующего, как того требует закон.

Портал iz.ru сообщил в воскресенье, что Петр Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по поддельным паспортам. Украинские СМИ подсчитали затраты президента страны на отпуск на Мальдивах. Проживание в отеле обошлось ему примерно в $500 тыс., на аренду частного самолета премиум-класса и перелет было затрачено не менее €154 тыс. В пресс-службе президента Украины заявили, что за отдых на Мальдивах украинский президент расплатился собственными средствами.