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В Киеве объяснили сокращение транзита российского газа через Украину

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«Газпром» в январе сократил транзит газа через Украину в Европу на 25% по сравнению с началом месяца. Это объясняется снижением потребления топлива и использованием российской компанией обходного маршрута.

Об этом заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

«Если сравнивать 1 и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспoртная система) сократился с 238,7 до 180 млн кубических метров в сутки», — цитирует советника УНИАН.

По словам Белявского, это связано с тем, что «Газпром» использует газ, накопленный летом в европейский хранилищах, а также направляет топливо по газопроводу «Северный поток». По его мнению, потребления газа в Европе снизилось в связи с относительно теплой погодой.

Ранее «Газпром» опубликовал данные, согласно которым компания с начала года по 20 января сократила транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее в январе стало известно, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки газа у «Газпрома» в I квартале 2018 года при условии соблюдения российской стороной решений Стокгольмского арбитражного суда.

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