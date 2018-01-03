Прямой эфир

В 2017 году «Газпром» увеличил поставки в дальнее зарубежье

0
Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки российского газа в дальнее зарубежье в 2017 году увеличились на 8,1%.

Газовая выручка снова побьет рекорды
Заработок «Газпрома» в 2018 году вырастет на 19%

В абсолютных цифрах объем экспорта составил 193,9 млрд куб. м газа, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

 «2017 год стал годом новых экспортных рекордов «Газпрома», — добавил он.

В частности, в январе компания показала исторический максимум месячных поставок (19,1 млрд куб. м), а 19 декабря обновила рекорд суточных поставок (640 млн куб. м).

Импорт российского газа увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы. Этот регион является целевым для проекта «Северный поток - 2». Исторический максимум по объему поставок направлен в Германию, Австрию и Нидерданды, уточнил Миллер.

В то же время «Газпром» увеличил за год добычу газа на 12,4% — до 471 млрд куб. м. «Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании», — цитирует «РИА Новости» заявление Миллера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа из РФ в Китай
Суд Стокгольма обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более $2 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017