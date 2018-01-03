В 2017 году «Газпром» увеличил поставки в дальнее зарубежье

Поставки российского газа в дальнее зарубежье в 2017 году увеличились на 8,1%.

В абсолютных цифрах объем экспорта составил 193,9 млрд куб. м газа, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«2017 год стал годом новых экспортных рекордов «Газпрома», — добавил он.

В частности, в январе компания показала исторический максимум месячных поставок (19,1 млрд куб. м), а 19 декабря обновила рекорд суточных поставок (640 млн куб. м).

Импорт российского газа увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы. Этот регион является целевым для проекта «Северный поток - 2». Исторический максимум по объему поставок направлен в Германию, Австрию и Нидерданды, уточнил Миллер.

В то же время «Газпром» увеличил за год добычу газа на 12,4% — до 471 млрд куб. м. «Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании», — цитирует «РИА Новости» заявление Миллера.