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«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа из РФ в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Соглашение о поставках природного газа в Китай с российского Дальнего Востока подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илинь.

На церемонии подписания Миллер сказал, что новый «проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что документом регулируются основные параметры будущих поставок газа в Китай: объем поставок, срок действия контракта, период наращивания объемов поставок топлива. Также Миллер и Илинь подписали соглашение, регулирующее поставки природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В ноябре сообщалось, что российская корпорация «Газпром» планирует построить более 1,3 тыс. км газопровода «Сила Сибири» до конца 2017 года.

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