«Газпром» построил более 650 км морского участка «Турецкого потока»

«Газпром» построил уже более 650 км морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер во вторник.

Он добавил, что до конца текущего года «Газпром» построит 1380 км газопровода «Сила Сибири», сообщает «РИА Новости».

Строительство российской части газопровода «Турецкий поток» завершилось 5 ноября — его первая нитка достигла территории Турции. Общая длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части — 180 км. Запуск газопровода ожидается в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Москва и Белград прорабатывают возможность подключения Сербии к «Турецкому потоку».