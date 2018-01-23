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Сенатор связал отказ Киева забрать технику с признанием Крыма российским

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Украина опасается, что, забрав свою военную технику из Крыма, тем самым закроет для себя вопрос принадлежности полуострова и признает его российским, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не намерен забирать свои корабли и самолеты из Крыма, назвав соответствующее предложение Москвы «уловкой».

«Но это все несолидные игры. Этот вопрос уже давно, почти четыре года назад, решен на референдуме, когда население Крыма решило исправить историческую ошибку [генсека ЦК КПСС Никиты] Хрущева, безответственно передавшего республику Украине», — приводит его слова «РИА Новости».

Сенатор добавил, что по сути вся техника и вооружение, что осталась у Украины в Крыму, являются «грудой металлолома». По его мнению, ее можно было бы восстановить, но на это требуются желание и деньги, чего у Киева нет.

Как считает сенатор от Крыма Сергей Цеков, заявление Климкина является еще одним свидетельством курса Украины на разрыв отношений с Россией

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