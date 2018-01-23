Прямой эфир

Сенатор считает отказ Киева забрать технику желанием рвать связи с РФ

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает заявления представителей украинских властей в ответ на предложение о передаче оставшейся на полуострове военной техники еще одним свидетельством курса Киева на разрыв отношений с Россией. Об этом член комитета верхней палаты парламента по международным делам заявил RT.

Он подчеркнул, что рано или поздно украинская сторона заберет из Крыма свою технику. «Заберут не сегодня, так завтра», — заметил Сергей Цеков, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы МИДа республики Павла Климкина.

22 января министр иностранных дел Украины назвал трюком предложение президента России вернуть технику, которая осталась в Крыму после его вхождения в состав РФ. При этом глава украинского кабмина в ответ предложил Москве вместе с кораблями «вернуть Крым».

«Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Сергей Цеков отметил, что отношения России и Украины рано или поздно начнут улучшаться. «Может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — предположил сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде прокомментировали отказ Киева от возвращения техники из Крыма
Порошенко оговорился о топчущем землю Крыма и Донбасса украинском оккупанте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017