Сенатор считает отказ Киева забрать технику желанием рвать связи с РФ

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает заявления представителей украинских властей в ответ на предложение о передаче оставшейся на полуострове военной техники еще одним свидетельством курса Киева на разрыв отношений с Россией. Об этом член комитета верхней палаты парламента по международным делам заявил RT.

Он подчеркнул, что рано или поздно украинская сторона заберет из Крыма свою технику. «Заберут не сегодня, так завтра», — заметил Сергей Цеков, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы МИДа республики Павла Климкина.

22 января министр иностранных дел Украины назвал трюком предложение президента России вернуть технику, которая осталась в Крыму после его вхождения в состав РФ. При этом глава украинского кабмина в ответ предложил Москве вместе с кораблями «вернуть Крым».

«Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Сергей Цеков отметил, что отношения России и Украины рано или поздно начнут улучшаться. «Может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», — предположил сенатор.