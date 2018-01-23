Песков прокомментировал позицию Украины по возвращению военной техники

Президент РФ Владимир Путин сделал Украине предложение вернуть находящуюся в Крыму военную технику, и Киев должен сказать на это «да» или «нет». Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что украинские власти не получали официальных предложений от Москвы относительно военной техники.

По словам представителя Кремля, заявление Владимира Путина и следует рассматривать как официальное предложение о возврате Украине ее техники.

«Безусловно, могут быть официальные документы, разного рода послания. В целом, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальную инициативу», — отметил Песков в беседе с журналистами 23 января.

«Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам. Но, по большому счету, это и не нужно. Было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации», — подчеркнул Песков, добавив, что после того, как это предложение было озвучено, «Киев должен сказать «да» или «нет»».

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы «уловкой». При этом, по его словам, Киев не получал каких-либо официальных предложений от Москвы относительно военной техники.

11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, боевых самолетов, состояние которых плачевно».