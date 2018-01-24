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Песков не знает об инициативе блокировать СМИ-иноагенты в день выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремлю неизвестно о планах временно заблокировать СМИ-иноагенты из-за призывов к бойкоту выборов-2018. Об этом в среду, 23 января, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так чиновник прокомментировал предложение временно блокировать СМИ-иноагенты в день выборов и в день тишины, сделанное членом Совета Федерации Андреем Климовым.

«Мне ничего не известно о таких планах. Вам было бы лучше обратиться к сенатору за дополнительными разъяснениями», — заявил Дмитрий Песков.

О том, что РФ может заблокировать СМИ-иноагенты из-за призывов к бойкоту выборов-2018, Климов рассказал «Известиям». По мнению председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы в России, и это нарушение Конституции, которое может повлечь за собой их блокировку.

По словам источников в парламенте, в России временно могут заблокировать «Радио Свобода» и «Голос Америки» в день тишины и в день выборов.

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