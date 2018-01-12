Госдума в первом чтении приняла законопроект о СМИ-иноагентах

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, регулирующего деятельность СМИ-иноагентов в России.

Документ был внесен в ГД 19 декабря прошлого года. Он предполагает, что признанные иностранными агентами СМИ должны учредить российское юридическое лицо. При этом иноагентом может быть признано и физическое лицо.

Проект закона не затрагивает блогеров. Однако, как ранее, 10 января, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры. Он также подчеркивал, что требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил в конце 2017 года, что закон о СМИ-иноагентах необходимо усовершенствовать.