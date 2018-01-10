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Госдума может признать некоторых блогеров СМИ-иноагентами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Блогеры, которые получают деньги от иностранных правительств, могут быть признаны СМИ-иноагентами в России. Об этом в среду сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, являющийся одним из авторов закона.

«Под действие закона о СМИ-иноагентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — цитирует заявление Петра Толстого телеканал «360».

Совет нижней палаты российского парламента в четверг рассмотрит проект и примет решение о его включении в повестку заседания Госдумы на пятницу, передает «РИА Новости».

Блогеры, к которым могут применить те же меры, что и к иностранным СМИ, названы в законе физическими лицами, способными «зеркально отражать нормы, прописанные в законодательстве США».

Законопроект о СМИ-иноагентах внесли в ГД РФ 19 декабря прошлого года. В соответствии с документом средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юрлицо для распространения своей продукции.

Президент России Владимир Путин заявил в конце 2017 года, что закон о СМИ-иноагентах необходимо усовершенствовать.

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