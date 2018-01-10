Прямой эфир

Минюст США обязал партнера Sputnik‍ зарегистрироваться иноагентом

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, передает «РИА Новости».

Согласно документу, причиной этого является «деятельности организации в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня».

Зарегистрироваться иноагентом компания должна в течение 30 дней, пять из которых уже прошли. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже пошутила по данному поводу.

«Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами», — заявила она.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Симоньян рассказала о трудностях в RT после признания телеканала иноагентом
Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон об иноагентах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017