Минюст США обязал партнера Sputnik‍ зарегистрироваться иноагентом

Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, передает «РИА Новости».

Согласно документу, причиной этого является «деятельности организации в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня».

Зарегистрироваться иноагентом компания должна в течение 30 дней, пять из которых уже прошли. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже пошутила по данному поводу.

«Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами», — заявила она.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США.