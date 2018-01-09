Симоньян рассказала о трудностях в RT после признания телеканала иноагентом

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что немного людей захотят работать в компании, которая была зарегистрировала как иноагент. Об этом она рассказала в интервью CBS, комментируя регистрацию RT как иностранного агента в США.

«Не так много людей захотят работать в качестве иностранных агентов», — сказала она.

«Разве вы не являетесь страной, в которой всегда утверждали, что иметь разные мнения — это хорошо? Что с этим случилось?» — добавила Симоньян.

Напомним, в ноябре текущего года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой свободы слова.

Зеркальной реакцией на требование Минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах. В начале декабря Минюст РФ внес в реестр иноагентов девять СМИ США, куда вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других медиа, имеющих американское финансирование.