Симоньян прокомментировала «вмешательство РФ» в выборы в США

Главная ошибка RT заключается в том, что телеканал не поддержал на выборах президента США в 2016 году кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в интервью CBS.

Она также допустила, что через несколько лет в США признают тот факт, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

«И вы верите в это? Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения? Продолжайте верить в то, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что этого не случилось», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что юристы президента США Дональда Трампа рассматривают возможность его допроса спецпрокурором по расследованию «связей с РФ» Робертом Мюллером. В настоящий момент ведется несколько расследований по мнимому вмешательству России в американские выборы 2016 года.