Прямой эфир

Симоньян прокомментировала «вмешательство РФ» в выборы в США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главная ошибка RT заключается в том, что телеканал не поддержал на выборах президента США в 2016 году кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в интервью CBS.

Она также допустила, что через несколько лет в США признают тот факт, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

«И вы верите в это? Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения? Продолжайте верить в то, что Россия действительно вмешивалась в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что этого не случилось», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что юристы президента США Дональда Трампа рассматривают возможность его допроса спецпрокурором по расследованию «связей с РФ» Робертом Мюллером. В настоящий момент ведется несколько расследований по мнимому вмешательству России в американские выборы 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советник Трампа заподозрил РФ во вмешательстве в мексиканские выборы
Пушков назвал паранойей заявления США о вмешательстве РФ в выборы в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017