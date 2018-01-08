Пушков назвал паранойей заявления США о вмешательстве РФ в выборы в Мексике

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «паранойей на экспорт» обвинения США в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в Мексике.

«Паранойя на экспорт: в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Мексике! Прием понятен: по всему миру вмешиваются США, но обвиняют Россию», –– написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Паранойя на экспорт: в США обвинили Россию во вмеш-ве в выборы в Мексике! Прием понятен: по всему миру вмешиваются США, но обвиняют Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 января 2018 г.

7 января советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что что США видят признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года.

По его словам, Москва хочет повлиять на итоги выборов и дезориентировать избирателей.

В России подобные заявления высмеяли.

«Вездесущая рука Москвы. Сначала мы вмешивались в выборы американского президента, потом — в референдум в Каталонии, а вот сейчас нацелились на Мексику. Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», — прокомментировал обвинения первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.