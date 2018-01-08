Симоньян прокомментировала данные США о «вмешательстве» РФ в выборы

Соединенные Штаты спустя пять лет осознают, что никакого вмешательства со стороны России в президентские выборы 2016 года не было. Такое мнение выразила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«И вы верите им (спецслужбам — ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было», — ответила Симоньян на просьбу телеканала CBS оценить заявления американских спецслужб о влиянии РФ на ход президентских выборов.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, а также в связях с окружением Дональда Трампа начались после проигрыша на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Россия неоднократно отвергала любые обвинения подобного характера, называя их абсурдными и бездоказательными.