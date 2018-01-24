Прямой эфир
Сюжет:

РФ может заблокировать СМИ-иноагенты из-за призывов к бойкоту выборов-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия может временно заблокировать вещание СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — отметил Климов.

По словам источников «Известий» в парламенте, в России временно могут заблокировать «Радио Свобода» и «Голос Америки» в день тишины и в день выборов.

Напомним, поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были единогласно приняты Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрены и Советом Федерации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выборы без агентов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климов предупредил о новых мерах в ответ на притеснение российских СМИ
Пушков пообещал ведущим изданиям США статус иноагентов в России
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017