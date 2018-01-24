РФ может заблокировать СМИ-иноагенты из-за призывов к бойкоту выборов-2018

Россия может временно заблокировать вещание СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.

«Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку», — отметил Климов.

По словам источников «Известий» в парламенте, в России временно могут заблокировать «Радио Свобода» и «Голос Америки» в день тишины и в день выборов.

Напомним, поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование, были единогласно приняты Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрены и Советом Федерации.

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Выборы без агентов