Исаев заявил об отсутствии нормы для блокировки СМИ за призывы к бойкоту выборов

Российское законодательство не содержит нормы ответственности для СМИ за призыв бойкотировать выборы, поэтому депутаты Госдумы сначала изучат инициативу Совфеда о временной блокировке СМИ-иноагентов. Об этом сообщил зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Нет такой нормы, поэтому еще раз говорю, мы изучим инициативу коллег из Совета Федерации и после изучения поймем, насколько она необходима», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя парламентской фракции.

Он также отметил, что зачастую устные интерпретации инициатив звучат несколько иначе, чем оказывается на практике.

Ранее председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов сообщил «Известиям», что призывы бойкотировать президентские выборы, которые распространяли американские СМИ, являются нарушением Конституции РФ.