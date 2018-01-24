Выборы без агентов

Россия прорабатывает возможность временной блокировки вещания СМИ-иноагентов из-за распространения ими призывов бойкотировать президентские выборы 18 марта. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, подчеркнув, что российская Конституция оставляет такую возможность. Информированные парламентские источники отметили в беседе с «Известиями», что ограничения могут включать временную блокировку «Радио Свобода» и «Голоса Америки» в день тишины и непосредственно в день выборов — 18 марта.

Иностранные СМИ, работающие на территории России, продолжают пропагандистскую деятельность, направленную на подрыв политической системы в стране, считает сенатор Андрей Климов. По его словам, ответные действия РФ будут носить сугубо зеркальный характер.

— Конституция РФ предусматривает возможность блокировки и ограничения распространения информации. Это решение применяется на основе Конституции органами исполнительной власти. Ничего нового выдумывать не нужно, все пункты, из-за которых может быть заблокировано вещание, известны. Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов — нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры, — сказал сенатор.

В свою очередь, информированные источники в парламентских кругах РФ пояснили «Известиям», что блокировка может коснуться «Радио Свобода» и радио «Голос Америки». По словам собеседников, ограничения могут быть применены в день выборов и в день тишины.

Между тем сенатор Андрей Климов подчеркнул, что некоторые американские СМИ, признанные иностранными агентами, превратились в ресурсы, де-факто манипулирующие общественным мнением в России вплоть до распространения инструкций, прямо влияющих на электоральное поведение граждан.

— Никакие ограничительные меры, кроме тех, которые применяются против наших СМИ, РФ принимать не хочет и не планирует. Всё будет проводиться в соответствии с международным правом, принципом зеркальности и Конституцией. Однако сейчас мы вступаем в очень ответственный период президентских выборов. США через свои медиа пытаются навязывать «правильных» кандидатов для Москвы. Например, одно из СМИ-иноагентов опубликовало такую «информацию»: если явка превысит 45%, то это якобы приписки. Почему они так считают? С чего вдруг? Уже сейчас звучат призывы к непризнанию выборов. Идет подверстывание информации и псевдоаргументов, чтобы через месяц «поднять всех на уши». Разумеется, мы должны реагировать, — сказал Андрей Климов.

По словам председателя совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, главное и обязательное требование для всех зарубежных СМИ, работающих в России, — неукоснительное соблюдение закона.

— Задача СМИ — информировать, и информировать достоверно, чтобы люди могли принимать осмысленные решения. Особенно важно это в период выборов, когда определяются судьбы государств. Если говорить о нашей стране, то хорошо известно, что российские СМИ пользуются доверием аудитории. Вместе с тем, сколько я знаю международную практику, иностранные медиа должны вести себя ответственно и соблюдать национальное законодательство тех стран, в которых они вещают. Российские законы в этом отношении вполне соответствуют мировой практике, — сказал «Известиям» господин Андрей Быстрицкий.

Что же касается того, насколько возможные ответные меры со стороны Вашингтона могут повредить российским СМИ, работающим за рубежом, то, по мнению эксперта, «если они будут соблюдать законы, то ничто не помешает их профессиональной деятельности». И это касается всех средств массовой информации.

Ранее российский парламент принял поправки к закону «Об иностранных агентах», позволяющие признать иноагентами медиа, которые получают иностранное финансирование. Документ был единогласно принят Госдумой 15 ноября, а 22 ноября одобрен и Советом Федерации. Таким образом Москва зеркально ответила на действия Вашингтона, который закрепил аналогичный статус в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. Теперь «Радио Свобода» и «Голос Америки» признаны иноагентами в РФ.