Прямой эфир
Сюжет:

Пушков пообещал ведущим изданиям США статус иноагентов в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение США списка российских СМИ-иноагентов должно обернуться зеркальным ответом России. Об этом 13 января заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что иноагентами в РФ вполне могут быть признаны ведущие американские издания.

«США расширяют список СМИ-иноагентов. Нам следует идти по тому же пути — закон дает возможности. США рискуют довести дело до регистрации в России своих mainstream-СМИ», — написал сенатор в «Твиттере».

10 января минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Законопроект о СМИ-иноагентах внесли в ГД РФ 19 декабря прошлого года. В соответствии с документом средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юрлицо для распространения своей продукции.

Также СМИ-иноагенты или созданные ими юрлица обязаны маркировать любые информационные материалы, указывая статус иноагента. При отсутствии маркировки «предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам»

Президент России Владимир Путин заявил в конце 2017 года, что закон о СМИ-иноагентах необходимо усовершенствовать. 12 января Госдума приняла законопроект в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков рассказал о возможном ограничении деятельности RT в Британии
Пушков назвал причину позднего реагирования ОБСЕ на притеснение RT

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017