Пушков пообещал ведущим изданиям США статус иноагентов в России

Расширение США списка российских СМИ-иноагентов должно обернуться зеркальным ответом России. Об этом 13 января заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что иноагентами в РФ вполне могут быть признаны ведущие американские издания.

«США расширяют список СМИ-иноагентов. Нам следует идти по тому же пути — закон дает возможности. США рискуют довести дело до регистрации в России своих mainstream-СМИ», — написал сенатор в «Твиттере».

10 января минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иноагента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Законопроект о СМИ-иноагентах внесли в ГД РФ 19 декабря прошлого года. В соответствии с документом средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юрлицо для распространения своей продукции.

Также СМИ-иноагенты или созданные ими юрлица обязаны маркировать любые информационные материалы, указывая статус иноагента. При отсутствии маркировки «предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам»

Президент России Владимир Путин заявил в конце 2017 года, что закон о СМИ-иноагентах необходимо усовершенствовать. 12 января Госдума приняла законопроект в первом чтении.