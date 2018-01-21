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Западные СМИ нашли «пропаганду Кремля» в фильме Бондарчука

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Фото: WDSSPR
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Фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение», вышедший на британские экраны 18 января, «пропагандирует Кремль» и президента РФ Владимира Путина, на которого похож один и героев картины, посчитала Times.

Авторы статьи указывают, что фильм «Притяжение» можно сравнить с пропагандистской лентой «Триумф воли», снятой по заказу Адольфа Гитлера. Более того, британские журналисты считают, что лента Лени Рифеншталь выглядит эстетически лучше, а российский фильм «очень нудный», передает «РИА Новости».

Кроме этого, утверждается, что режиссер Федор Бондарчук «поддерживает Путина», а один из героев картины, полковник Лебедев, «похож на Владимира».

На публикацию рецензии отреагировали в посольстве РФ, где заявили, что картина посвящена идее взаимопонимания. Там также призвали британцев сходить в кино и оценить картину самостоятельно.

Напомним, фильм «Притяжение» Федора Бондарчука вышел на экраны в январе 2017 года. В картине рассказывается о корабле пришельцев, который был сбит российскими военными над столичным районом Чертаново. В картине заметны элементы космической фантастики, социальной драмы и боевика.

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