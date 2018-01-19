Российский фильм впервые собрал в прокате более 2 млрд рублей

Фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева собрал в российском прокате более 2 млрд рублей, став первой преодолевшей эту отметку отечественной лентой.

На момент публикации сообщения кассовые сборы картины, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составили 2,4 млрд рублей.

Как сообщал портал iz.ru, 16 ноября фильм «Движение вверх» стал самым успешным фильмом в истории российского кинопроката, побив установленный ранее картиной «Последний богатырь» рекорд по кассовым сборам.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «Движение вверх» образцовым отечественным фильмом. Глава Минкультуры отметил, что в нем нашли отражение традиции советского кинематографа.

Основанный на реальных событиях спортивный блокбастер «Движение вверх» вышел на экраны 28 декабря. В центре сюжета картины — победа сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.