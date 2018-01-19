Прямой эфир

Российский фильм впервые собрал в прокате более 2 млрд рублей

0
Фото: Централ Партнершип
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева собрал в российском прокате более 2 млрд рублей, став первой преодолевшей эту отметку отечественной лентой. 

На момент публикации сообщения кассовые сборы картины, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составили 2,4 млрд рублей.

Как сообщал портал iz.ru, 16 ноября фильм «Движение вверх» стал самым успешным фильмом в истории российского кинопроката, побив установленный ранее картиной «Последний богатырь» рекорд по кассовым сборам. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «Движение вверх» образцовым отечественным фильмом. Глава Минкультуры отметил, что в нем нашли отражение традиции советского кинематографа.

Основанный на реальных событиях спортивный блокбастер «Движение вверх» вышел на экраны 28 декабря. В центре сюжета картины — победа сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Движение вверх» бьет рекорды
Кассовые сборы спортивной драмы приближаются к 2 млрд рублей
Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017