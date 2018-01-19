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Песков не увидел ущемления прав зарубежных кинопрокатчиков в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минкультуры России не ущемляет интересы иностранных кинопрокатчиков, их сборы на российском рынке неуклонно растут, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости защиты интересов отечественных кинопроизводителей. Но при этом, наверное, можно признать, что интересы иностранных прокатчиков тоже никто не ущемляет и их сборы на нашем рынке демонстрируют достаточно уверенный рост», — сказал Песков, комментируя ситуацию с выходом в прокат ленты «Приключения Паддингтона 2».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Министерство культуры РФ перенесло начало проката кинофильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля 2018 года. Глава ведомства объяснил перенос попыткой  увеличения кассовых сборов картин. 

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