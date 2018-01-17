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Минкультуры перенесло старт проката фильма «Приключения Паддингтона 2»

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Фото: Вольга
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Министерство культуры РФ перенесло начало проката кинофильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля 2018 года.

Согласно заявлению ведомства, выбранная изначально дата совпадала с премьерой другой картины. Об этом сообщили в пресс-службе осуществляющей прокат картины компании «Вольга».

«Мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — приводит ТАСС слова из сообщения. 

Первая часть «Приключений Паддингтона» — полнометражная анимированная картина — вышла на экраны в 2014 году. Мультфильм собрал в мировом прокате более $250 млн. 

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