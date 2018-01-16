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Мединский назвал самый удачный российский фильм

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Фото: Централ Партнершип
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Отечественная спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева является образцовым отечественным кинопродуктом. Такое мнение выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Это, я считаю, вообще в некотором роде самый удачный, даже образцовый отечественный кинопродукт», — написал министр в авторской колонке на сайте ТАСС. По мнению главы Минкультуры, режиссер картины «возвращается к якобы утраченным ценностям и смыслам великой школы советского кино и воспроизводит их в современном формате».

Большое внимание министр уделил фигуре главного героя фильма. «Это ведь не тренер, не персонально кто-то из баскетболистов и тем более не руководящий работник. Нет, главный герой фильма — команда, сборная СССР, коллектив, единое целое, состоящее из ярких личностей и одухотворенное общей идеей, сплоченное общим трудом», — считает Мединский.

Глава министерства отметил, что отечественный кинематограф нашел свой козырь, который поможет в конкуренции с зарубежным кино. Он выразил уверенность в том, что российские зрители хотели бы видеть «честные» фильмы «о себе и о своей стране, о своих проблемах, своих задачах и своих победах». 

Как ранее сообщал портал iz.ru, спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», вышедшая в российском прокате 28 декабря, заработала более 1,7 млрд рублей, побив рекорд «Последнего богатыря». 

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