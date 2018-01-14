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Кустурица признался в плохом понимании нового кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер Эмир Кустурица рассказал, что испытывает трудности в понимании нового языка кинематографа.

«Фильм полностью изменил свой характер. Кинематограф больше не тот, что был 20 лет назад. Даже у меня есть проблемы в понимании этого нового языка. Он определен не так, как это было, когда я начинал 40 лет назад и когда мы законы кино изучали по [Андре] Базену, полякам и русским», — сказал он в интервью газете Blic.

Кустурица посетовал, что сейчас существует только рынок, который требует от режиссеров выполнять его задачи, что часто приводит к конфузам.

Кроме того, режиссер сообщил, что проведет дискуссию о том, что такое фильм, на своем фестивале «Кустендорф», который пройдет в Сербии с 16 по 21 января. Оппонентом Кустурицы в этой беседе станет Паоло Сорентино, который приедет на мероприятие со своим сериалом «Молодой папа».

Ранее портал iz.ru сообщал, что спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» стала лидером российского проката, побив рекорд сказки «Последний богатырь». Фильм заработал 1,678 млрд рублей за 15 дней.

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