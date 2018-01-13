«Движение вверх» побил рекорд «Последнего богатыря» в кинопрокате

Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх», стартовавшая в российском прокате 28 декабря, заработала 1,678 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах).

Фильм, повествующий о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, посмотрели почти 6,5 млн зрителей на 122 тыс. сеансах.

Таким образом, картина стала новым лидером национального кинопроката.

Накануне успех фильма предрек министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, каждый второй зритель, который идет в кинотеатр на этой неделе, выбирает для просмотра «Движение вверх».

Предыдущим рекордсменом по сборам была сказка «Последний богатырь». По данным на 7 января она собрала в прокате 1,672 млрд рублей.





