«Движение вверх» захватило прокат

Лидером российского проката за уикенд 4–7 января стала спортивная драма «Движение вверх». По данным портала «Кинодата», лента с Владимиром Машковым в главной роли заработала 659 млн рублей, а общие сборы картины на 9 января составили 1,242 млрд рублей.

Фильм с бюджетом в 450 млн рублей уже не только окупился, но и оказался прибыльным. Это самый кассовой релиз новогодних каникул, уже успевший занять пятую строчку в списке лидеров российского кино за всю историю.

— Оглушительный успех обеспечили восхищенные отзывы зрителей, которые единодушно рекомендуют картину к просмотру, — рассказала «Известиям» киноэксперт Ольга Зинякова. — Это один из немногих фильмов, показавший значительный прирост на второй неделе проката. «Движение вверх» привлекло все сегменты аудитории своей эмоциональностью, вдохновляющей атмосферой, высоким качеством режиссуры, операторской и актерской работы.

На втором месте — приключенческая комедия «Джуманджи: зов джунглей» — 299,5 млн рублей. Общая касса картины — 1,169 млрд.

На третьей строчке — очередная часть франшизы «Три богатыря и принцесса Египта» — 266 млн при общих сборах в 674,5 млн. Аналитики прогнозируют мультфильму сборы выше 1 млрд. Таким образом, это будет третья картина, вышедшая в прокат в конце прошлого года и преодолевшая миллиардный рубеж.

Четвертую позицию заняла музыкальная мелодрама «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли. Кассовые сборы в российском прокате составили 250 млн рублей.

— Главной премьерой прошлого уикенда стал мюзикл — «Величайший шоумен». Он показал лучший результат среди фильмов своего жанра, — отметила Ольга Зинякова.

Замыкает пятерку лидеров комедия продюсера Тимура Бекмамбетова «Елки новые». Картина заработала 195,5 млн за уикенд, а за всё время проката — 850,5 млн.

На этой неделе громких премьер не ожидается — обычная ситуация для периода после длительных выходных. Тем не менее киноманов ждет достаточно разнообразный уикенд.

В прокат выходит сразу две биографических драмы: «Большая игра» с Джессикой Честейн, Идрисом Эльбой, Кевином Костнером и «Последний портрет» с Джеффри Рашем и Арми Хаммером. Кроме того, зрителей ждут комедии «Кто наш папа, чувак?» и «Все только начинается», хорроры «Бойся своих желаний» и «Сламбер: Лабиринты сна», а также индийский фантастический эпос «Бахубали: Рождение легенды».