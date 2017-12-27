Прямой эфир

Киноиндустрия начала «Движение вверх»

Фильм Антона Мегердичева рассказывает о знаменитой победе российских баскетболистов
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студия «ТриТэ» снова, после «Легенды № 17», выпускает в прокат спортивную драму — «Движение вверх». В основе сюжета — история победы сборной СССР по баскетболу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советские спортсмены впервые обыграли сборную США, считавшуюся непобедимой.

Одним из сценаристов картины «Движение вверх» выступал Николай Куликов, ранее работавший над «Легендой № 17» и «Экипажем» вместе с Николаем Лебедевым. Снимать масштабную дорогостоящую картину в этот раз продюсеры Леонид Верещагин, Никита Михалков и Антон Златопольский доверили Антону Мегердичеву, режиссеру триллеров «Бой с тенью 2: Реванш» (2007) и «Метро» (2012).

Выбор оказался более чем удачным: фильм «Движение вверх» вышел цельной сильной картиной, с динамичным сюжетом и великолепно поставленными сценами спортивных схваток.

Лучшие фильмы — детям и семьям: круглый стол «Известий»
Актеры, режиссеры, прокатчики, продюсеры — о том, почему в России перестали снимать детские фильмы и отдают предпочтение семейному кино

Также одним из достоинств картины стал образ тренера Владимира Гаранжина (в жизни — Владимира Кондрашина) в исполнении Владимира Машкова. В этой характерной роли Машков смог развернуться во всю силу своего актерского таланта.

Заявив о том, что сборная СССР отправится на Олимпиаду в Мюнхен и обыграет американцев, Гаранжин пошел на огромный риск, поставив под угрозу не только свою карьеру, но и карьеру своих подопечных, а также честь всей страны. Однако это был риск продуманный, основанный на глубокой вере Гаранжина в возможности членов сборной и знании своего дела. Машков создал образ человека со стальным стержнем, но в то же время мучимого сомнениями. «Железный» тренер в его исполнении — человек со своими слабостями, и преодолевать ему приходится еще и себя.

Не менее сложная задача стояла и перед создателями «Движения вверх»: снять фильм о не самом популярном и зрелищном виде спорта так, чтобы привлечь в кинотеатры огромную аудиторию. Лента выходит в прокат под новогодние праздники — традиционное время для походов в кино. 

В плане зрелищности «Движение вверх» — действительно шаг вперед в отечественной индустрии. Каждая сцена матча выстроена как отдельный фильм в фильме и, благодаря неординарной операторской работе, буквально завораживает: самые ответственные моменты, когда дело решают секунды и глаз не успевает отследить движения баскетболистов и мяча, демонстрируются в замедленной съемке, позволяя оценить мастерство маневров.

Все мотивы героев, вся сложность игры понятна даже тем, кто никогда в жизни не то что не пытался забросить мяч в кольцо, а вообще не имеет представление о том, что такое баскетбол.

Кстати, помимо всего прочего, «Движение вверх» может смело претендовать на международный успех. Во всяком случае, никто не обвинит авторов в неполиткорректности и «слишком белом» актерском составе — персонажи-афроамериканцы показаны с большим уважением.

Именно такие фильмы, как «Движение вверх», и двигают нашу киноиндустрию вперед, открывая дорогу последующим картинам на сходную тематику. А также завоевывают доверие отечественного зрителя, доказывая на деле, что наше кино может на равных конкурировать с лучшими примерами из Голливуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Крымов: «Я глубиной стал дорожить, а не броскостью»
Режиссер — о мраморе Микеланджело, людском спокойствии, гробнице Джульетты и фонарике во мгле
«Кино в России больше, чем кино»
Эксперт Каннского фестиваля Жоэль Шапрон — об успехах кинофикации русских городов, образе страны в фильмах и новом прочтении «Анны Карениной»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017