Киноиндустрия начала «Движение вверх»

Студия «ТриТэ» снова, после «Легенды № 17», выпускает в прокат спортивную драму — «Движение вверх». В основе сюжета — история победы сборной СССР по баскетболу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советские спортсмены впервые обыграли сборную США, считавшуюся непобедимой.

Одним из сценаристов картины «Движение вверх» выступал Николай Куликов, ранее работавший над «Легендой № 17» и «Экипажем» вместе с Николаем Лебедевым. Снимать масштабную дорогостоящую картину в этот раз продюсеры Леонид Верещагин, Никита Михалков и Антон Златопольский доверили Антону Мегердичеву, режиссеру триллеров «Бой с тенью 2: Реванш» (2007) и «Метро» (2012).

Выбор оказался более чем удачным: фильм «Движение вверх» вышел цельной сильной картиной, с динамичным сюжетом и великолепно поставленными сценами спортивных схваток.

Также одним из достоинств картины стал образ тренера Владимира Гаранжина (в жизни — Владимира Кондрашина) в исполнении Владимира Машкова. В этой характерной роли Машков смог развернуться во всю силу своего актерского таланта.

Заявив о том, что сборная СССР отправится на Олимпиаду в Мюнхен и обыграет американцев, Гаранжин пошел на огромный риск, поставив под угрозу не только свою карьеру, но и карьеру своих подопечных, а также честь всей страны. Однако это был риск продуманный, основанный на глубокой вере Гаранжина в возможности членов сборной и знании своего дела. Машков создал образ человека со стальным стержнем, но в то же время мучимого сомнениями. «Железный» тренер в его исполнении — человек со своими слабостями, и преодолевать ему приходится еще и себя.

Не менее сложная задача стояла и перед создателями «Движения вверх»: снять фильм о не самом популярном и зрелищном виде спорта так, чтобы привлечь в кинотеатры огромную аудиторию. Лента выходит в прокат под новогодние праздники — традиционное время для походов в кино.

В плане зрелищности «Движение вверх» — действительно шаг вперед в отечественной индустрии. Каждая сцена матча выстроена как отдельный фильм в фильме и, благодаря неординарной операторской работе, буквально завораживает : самые ответственные моменты, когда дело решают секунды и глаз не успевает отследить движения баскетболистов и мяча, демонстрируются в замедленной съемке, позволяя оценить мастерство маневров.

Все мотивы героев, вся сложность игры понятна даже тем, кто никогда в жизни не то что не пытался забросить мяч в кольцо, а вообще не имеет представление о том, что такое баскетбол.

Кстати, помимо всего прочего, «Движение вверх» может смело претендовать на международный успех. Во всяком случае, никто не обвинит авторов в неполиткорректности и «слишком белом» актерском составе — персонажи-афроамериканцы показаны с большим уважением.