«Верьте в себя — и победы придут»

В прокате — «Движение вверх», новый фильм продюсерского трио Никиты Михалкова, Леонида Верещагина и Антона Златопольского. Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева повествует о победе сборной СССР по баскетболу на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. О том, как снималась картина, корреспонденту «Известий» рассказал Леонид Верещагин.

— Ваш фильм «Легенда № 17» был посвящен противостоянию хоккейных сборных СССР и Канады 2 сентября 1972 года. В новой картине главные события разворачиваются 10 сентября того же года. Не опасаетесь, что ленту воспримут как очередное восхваление славного советского прошлого?

— Мне кажется, что люди идут в кино не для того, чтобы увидеть плакат или услышать лозунги. И авторы снимают фильм вовсе не для того, чтобы специально высказываться по каким-то политическим вопросам. Мы снимаем фильм, чтобы рассказать зрителям интересную историю — современную или из советского, либо более далекого прошлого. И надеемся, что нам ответят с интересом и благодарностью. Как и происходило с фильмом «Легенда № 17».

В картине «Движение вверх» мы рассказываем об одной из ярчайших побед в истории нашего спорта. Этот матч входит в число величайших игр мирового баскетбола. И нам хотелось рассказать и о полном драматизма финальном матче, и о людях, которые участвовали в этой победе.

— Историческая победа неоднократно описана. За три секунды до окончания матча счет был 49:50 в пользу команды США. Иван Едешко отдал пас через всю площадку Александру Белову, и тот отправил мяч в корзину. Сборная СССР победила 51:50. Насколько в написании сценария помогали мемуары, архивные съемки? В какой степени сценаристы Николай Куликов и Андрей Курейчик были свободны от исторической канвы?

— Мы писали историю, основанную на автобиографии баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх», созданной им в соавторстве с Александром Коноваловым, возглавляющим Ассоциацию студенческого баскетбола России. И, сверяясь с книгой, старались по возможности реконструировать главный олимпийский матч. Но вся история придумана авторами, как того и требует драматургия художественного фильма.

Могу сказать, что ее главные участники, члены олимпийской сборной Иван Едешко, Алжан Жармухамедов, Модестас Паулаускас делились своими воспоминаниями, консультировали нас. Их помощь нам очень помогла. При этом они понимали, что мы снимаем не документальное, а художественное кино, в котором не только допустимы, но и необходимы драматургические ходы. И потому я верю, что зрителю будет интересно следить за событиями и персонажами как во время матча, так и вне спортивной площадки.

— Победная комбинация 1972 года всесторонне проанализирована. Описан угол вылета мяча в момент паса Едешко, измерена его дальность — 27 м 51 см, присутствует рекомендация не бросать с максимальной силой… Есть ли у вас похожая продюсерская «формула» для успешной картины?

— Всё очень просто: нужно верить в идею, верить в то, чем занимаешься, понимать, чего хочешь достичь, и делать всё возможное и невозможное, чтобы и твои коллеги загорелись проектом и приложили к нему максимум усилий. А уж какими средствами это достигается — вопрос личных качеств и личного взаимодействия с конкретными участниками съемочных групп на каждой конкретной картине.

Есть ли секрет в производстве блокбастеров? Думаю, секрет один: ты должен очень любить историю, за которую берешься, чувствовать каждый персонаж. Конечно же, в фильме должен быть яркий и привлекательный герой, вызывающий доверие. В нашем случае таким был главный тренер сборной СССР по баскетболу. Героя, проживающего на своем пути разные ситуации, повлиявшие на исход всей истории, сыграл Владимир Машков. И, конечно, в картине должна быть кульминация, которая невозможна без сопереживания зрителей. В нашем случае это финальный олимпийский матч.

Еще в масштабных фильмах обязательна высочайшего уровня современная визуальная сторона, включая и компьютерную графику. Но рассчитать успех невозможно. Можно только стремиться к наилучшему результату. Если наша цель — привлечь как можно более широкую аудиторию, тогда надо в фильм вкладывать искренние эмоции, душу и веру в то, что экранная история для зрителя станет такой же волнующей и близкой, как и для нас.

— В «Легенде № 17» поразительно смотрелись эпизоды «хоккейного балета». В новом фильме имеется не менее страстный и красивый балет баскетбольный. Как снимались спортивные сцены, как готовились к ним актеры?

— Баскетбол оказался на редкость киногеничным видом спорта. Но последний отечественный фильм о баскетболе «Центровой из поднебесья» был снят в 1970-е годы.

Учитывая опыт «Легенды № 17», для участия в спортивных сценах мы задействовали профессиональных спортсменов. Александр Белов, сын Сергея Белова, мастер спорта и баскетбольный тренер, ставил «хореографию» матчей, занимался как со спортсменами, так и с актерами, превращал их в баскетболистов (смеется). И только после почти года тренировок, когда спортивные навыки актеров перешли в стабильную игру, мы начали снимать.

Конечно, колоссальным вызовом был беспрецедентный характер самих съемок — так баскетбол, думаю, в мире еще никто не снимал. Оператор-постановщик Игорь Гринякин и режиссер Антон Мегердичев погрузили зрителя в самый центр этой очень скоростной игры. Основная драма происходит внутри площадки. Мяч за секунды пролетает десятки метров, переходит от игрока к игроку. Камера не имеет права опоздать, она обязана раньше всех быть там, где происходит действие. Ее надо было научить летать быстрее мяча.

— Кинематографисты говорят, что предметы быта, одежду 1970–1980 годов сложнее найти, чем пошить костюмы многовековой давности.

— Действительно, кино о 1970-х уже можно считать исторической картиной. Но под руководством художника Сергея Агина наша постановочная группа справилась отлично.

— Член той сборной Сергей Белов в мемуарной книге «Движение вверх» финальную ситуацию считает мистикой: «Концовка матча и его исход были абсолютно иррациональными, нелогичными, но абсолютно справедливыми». Удалось, на ваш взгляд, расшифровать тайну этих трех секунд?

— Зритель, думаю, увидит фильм и сам проголосует, насколько нам это удалось. Мы реконструировали игру и попытались максимально передать напряжение, которое было тогда на площадке.

— В названии картины читается позитивный настрой на весь будущий год. И все-таки — чем ваш фильм может заинтересовать молодого зрителя, который не является поклонником баскетбола и не знает эту историю?

— В фильме наряду с молодыми, подающими надежды актерами снимались наши выдающиеся мастера — Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш. Уверен, он станет открытием многих молодых актерских имен. Но самое главное, наш фильм не про противостояние Советского Союза и Америки. Мы снимали про людей, про то, как сбывается мечта, про силу командного духа. Про совесть и про честь. Это актуально во все времена. Фильм помогает поверить в чудо, в друзей, в себя. А мы ведь всегда надеемся на лучшее. И разве не этого ожидаем в канун Нового года?

Пользуясь возможностью, хочу поздравить читателей «Известий» и будущих зрителей фильма «Движение вверх» с наступающим 2018 годом. Желаю нам всем верить в себя, как верили игроки той легендарной сборной, и тогда все победы придут.