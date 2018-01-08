Прямой эфир

Драма «Движение вверх» стала лидером кинопроката в России

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Движение вверх» — лидер проката в России по итогам новогодних каникул. За выходные спортивная драма собрала в прокате более 658 млн рублей, а по итогам двух недель проката картина собрала более 1,2 млрд рублей.

Картина посвящена сборной СССР по баскетболу, завоевавшей золото Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Эта победа стала первой в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов, сообщает «РИА Новости».

На втором месте в прокате — «Джуманджи: зов джунглей», на третьем — мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».

Ранее сообщалось, что картина режиссера Алексея Германа – младшего «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Развитие детского кино обсудили деятели отечественной кинематографии
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева остался без «Золотого глобуса»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017