Драма «Движение вверх» стала лидером кинопроката в России

Фильм «Движение вверх» — лидер проката в России по итогам новогодних каникул. За выходные спортивная драма собрала в прокате более 658 млн рублей, а по итогам двух недель проката картина собрала более 1,2 млрд рублей.

Картина посвящена сборной СССР по баскетболу, завоевавшей золото Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Эта победа стала первой в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов, сообщает «РИА Новости».

На втором месте в прокате — «Джуманджи: зов джунглей», на третьем — мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».

Ранее сообщалось, что картина режиссера Алексея Германа – младшего «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.