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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева остался без «Золотого глобуса»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уступил немецкой картине «На пределе» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и остался без премии «Золотой глобус».

На премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» также претендовали снятый Анджелиной Джоли камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца», чилийская картина «Фантастическая женщина» и «Квадрат» производства Швеции, Германии и Франции, сообщает «Газета.ру».

В ночь на понедельник по московскому времени в Калифорнии проходит церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Жюри уже объявило ряд победителей, среди которых Николь Кидман («Лучшая женская роль в мини-сериале»), Сэм Рокуэлл («Лучшая мужская роль второго плана»), Джеймс Франко («Лучшая комедийная роль»).

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