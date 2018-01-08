Фильм «Нелюбовь» Звягинцева остался без «Золотого глобуса»

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уступил немецкой картине «На пределе» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и остался без премии «Золотой глобус».

На премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» также претендовали снятый Анджелиной Джоли камбоджийский фильм «Сначала они убили моего отца», чилийская картина «Фантастическая женщина» и «Квадрат» производства Швеции, Германии и Франции, сообщает «Газета.ру».

В ночь на понедельник по московскому времени в Калифорнии проходит церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Жюри уже объявило ряд победителей, среди которых Николь Кидман («Лучшая женская роль в мини-сериале»), Сэм Рокуэлл («Лучшая мужская роль второго плана»), Джеймс Франко («Лучшая комедийная роль»).