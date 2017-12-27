Фильм «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта

Картина режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года, сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.

Мировая премьера фильма состоится на 68-м Международном Берлинском кинофестивале, указывает «Интерфакс».

Кино повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде — за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года. Зрители увидят театральную и литературную жизнь города, киностудию «Ленфильм», чтение стихов и многое другое.

Роль Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич.

Ранее портал iz.ru сообщал, что телеканал «Россия» покажет фильм «Последний богатырь» 1 января 2018 года.