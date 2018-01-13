Прямой эфир

Фильм «Дедпул-2» продвигают в РФ с помощью пельменей и рюмок

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Joel Goodman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское отделение киностудии 20th Century Fox специально изменило рекламный постер нового фильма «Дэдпул-2» для продвижения картины на нашем рынке.

Прокатчики заменили стаканы с водой на рюмки с огурчиками, а индейку — на пельмени.

Как отмечают пользователи Twitter, постер уже используется в кинотеатрах.

 

 

Премьера «Дедпул-2» в России намечена на 31 мая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 2018 года Фонд кино будет финансировать прокат отечественных фильмов за рубежом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бахубали»: как родилась легенда
Сенсация индийского проката выходит на российские экраны
Фильм о допинге в РФ выдвинули на премию Гильдии режиссеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017