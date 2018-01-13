Фильм «Дедпул-2» продвигают в РФ с помощью пельменей и рюмок

Российское отделение киностудии 20th Century Fox специально изменило рекламный постер нового фильма «Дэдпул-2» для продвижения картины на нашем рынке.

Прокатчики заменили стаканы с водой на рюмки с огурчиками, а индейку — на пельмени.

Как отмечают пользователи Twitter, постер уже используется в кинотеатрах.

Премьера «Дедпул-2» в России намечена на 31 мая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 2018 года Фонд кино будет финансировать прокат отечественных фильмов за рубежом.