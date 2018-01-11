«Бахубали»: как родилась легенда

В российский прокат выходит экшн-фэнтези «Бахубали: Рождение легенды» С.С. Раджамули — индийский ответ комиксам Marvel, громокипящий эпик по мотивам национальных мифов, способный самого скучного взрослого на три часа превратить в восхищенного ребенка.

У себя на родине фильм стал хитом и принес создателям более $140 млн мировых сборов. В июне этого года «Бахубали» открывал международный кинофестиваль в Москве.

«Я готов на всё, чтобы быть с ней!» — мечтательно смотрит в даль непобедимый воин Бахубали. Под мышкой у него трепыхается хлипкий разбойник. Только что в чаще благородная незнакомка, считай, в одиночку разметала с десяток таких душегубов. Меч в ее руках мелькал, как молния, и навсегда приворожил Бахубали. Будущий правитель могущественного царства Махишмати, он тайно отправился в народ, чтобы узнать, чем живет страна, а нашел свою любовь. Назвавшись простым пастухом, Бахубали следует за девицей дальше. Тем временем в столице против него зреет заговор. Сводный брат Бхаллаладева хочет присвоить трон себе и вместе с дядей плетет дворцовую интригу.

Русское название скромно умалчивает, что фильм этот — вторая и заключительная часть дилогии о Бахубали. Перед походом в кинотеатр первую серию посмотреть, конечно, стоит (хотя бы ради мощной концовки), но вовсе не обязательно — «Рождение легенды» прекрасно работает и как самостоятельное кино, а драматизмом и масштабом в разы превосходит предшественника. Несмотря на мажорный тон, жестокими нравами и высокой смертностью главных героев, «Бахубали» напоминает «Игру престолов». Неприступные твердыни вызывают в памяти «Властелина колец», а хореография боев за гранью законов физики — «Дом летающих кинжалов».

Такое количество сравнений не должно удивлять — фильм снимали явные киноманы. Не забывая про индийский колорит, «Бахубали» много чего подглядел у самых разных конкурентов. Мотивы из «Махабхараты» скрепляет воедино сюжет из диснеевского «Короля Льва» (или шекспировского «Гамлета» — кому что ближе). Архетипическую историю о соперничестве сводных братьев авторы, вероятно, позаимствовали у Ридли Скотта из библейского пеплума «Исход: Цари и боги». В самый зловещий час, когда коварство нанесет решающий удар добродетели, над царским дворцом засверкают молнии и ударит гром — как в старом готическом фильме ужасов. А когда снова всё наладится, будут песни и танцы. Куда без них? Болливуд!

При всей невероятной эклектике в итоге получился не кривобокий монстр Франкенштейна, а органичное и крайне современное кино. Справедливость или закон, долг или чувство, любовь к жене или любовь к матери — «Бахубали» прошелся по вечным вопросам и даже вставил свои пять копеек (точнее, пайсов) по поводу сексизма. Женщины здесь дадут фору любому вояке и за себя постоят. Похабник, вздумавший распустить руки, может лишиться пальцев, а то и головы. И всё это происходит с почти детской серьезностью — шутки есть, а постмодернистской иронии — ни намека. Добро сражается со злом не на жизнь, а не смерть, как в первый раз. Бахубали монолитен и грандиозен, даже в помещении ветер картинно треплет его кудри.