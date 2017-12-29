Последний сеанс

Уходящий год оказался щедр на достойные премьеры. Причем заслуживающие внимания работы появились в самых разных жанрах — от мюзикла до научной фантастики. Обзор лучших фильмов специально для портала iz.ru подготовил кинообозреватель РЕН ТВ.

Лучший мюзикл

«Ла-Ла Ленд»

К фильмам, в которых поют и танцуют, зрители часто относятся настороженно, ибо не воспринимают их как нечто серьезное, скорее как легкое и ни к чему не обязывающее времяпрепровождение. Но «Ла-Ла Ленд» являет собой редкое исключение. Мюзиклы золотой эры Голливуда обыкновенно делали ставку на яркие наряды и красочную картинку. А «Ла-Ла Ленд», хотя и создан в этой же стилистике, идет дальше, наполняя игровую форму серьезным содержанием. Основная идея фильма о том, что каким бы ни был финал, он всё равно в конечном счете окажется счастливым. Именно это заставляет зрителя думать и улыбаться одновременно.

Режиссер: Дэмьен Шазелл.

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Симмонс, Розмари ДеУитт, Финн Уиттрок.

Лучший фильм про супергероя

«Лего. Фильм: Бэтмен»

Может показаться странным, что мультфильм, да еще из лего, оказался самым успешным проектом про супергероев. На фоне очередных релизов «Человека-паука» и «Тора» такой выбор даже может показаться издевательством. В каком-то смысле так оно и есть. Пусть не издевательство, но, если угодно, ироничный взгляд на популярный жанр. Характерно, что даже «Лига справедливости» не смогла представить того Бэтмена, которого так любят и ждут его поклонники. А здесь и Бэтмен в своей тарелке — вернее, бэтмобиле, — и веселых шуток изрядно.

Режиссер: Крис МакКей.

В ролях: Уилл Арнетт, Майкл Сера, Розарио Доусон, Рэйф Файнс, Сьюзэн Беннетт, Зак Галифианакис.

Лучший драматический фильм

«Леди Макбет»

Легкость прозы Николая Лескова в его широко известном произведении «Леди Макбет Мценского уезда» узнаваема и в экранизации. Несмотря на то что действие в кинокартине перенесено в Англию, основные элементы сюжетной линии — превращение простушки, девушки бедной, выданной замуж не по любви, в убийцу — сохранены. Актрисе Флоренс Пью удалось виртуозно сыграть сложную роль: быть кроткой и,вместе с тем инфернальной. Страсти в фильме нешуточные. Шекспир бы позавидовал подобной изобретательности. Достоевский изумился бы бесовским преступлениям.

Режиссер: Уильям Олдройд.

В ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Наоми Аки, Кристофер Фэйрбэнк, Голда Рошевель.

Лучший триллер

«Мама!»

Художественный манифест Даррена Аронофски, наверное, не совсем корректно причислять ни к триллеру, ни к фильму ужасов (хотя прокатчики здесь еще как постарались). Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем в умозрительном мире режиссера — это марионетки, все поступки и мысли которых подчинены одной идее: дескать, нет такой женщины, в которой не дремал бы инстинкт мамы, и нет такого мужчины, в котором не просыпался бы тщеславный маленький мальчик.

Режиссер: Даррен Аронофски.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Кристен Уиг.

Лучший фантастический фильм

«Бегущий по лезвию 2049»

Трудно удержаться от восторженных слов, когда речь заходит о детище Дени Вильнева, который, похоже, стал в Голливуде главным специалистом по научной фантастике. В антиутопическом мире Ридли Скотта, воссозданном на экране еще в 1982 году, помимо людей, существовали еще и репликанты, по сути роботы. Полицейские, которых, собственно, и звали «бегущими по лезвию», отлавливали самых буйных из них. Вильнев продолжает эту игру в поиски роботов среди людей и людей среди роботов. Причем делает это в лучших традициях научной фантастики.

Режиссер: Дени Вильнев.

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис.

Лучший российский фильм

«Аритмия»

Трудно подходить к психологическому кино с точки зрения этики. Ведь этика говорит о том, каким человек должен быть, а психология — о том, каким он является на самом деле. Вот и будни работников скорой помощи, показанные в фильме Бориса Хлебникова, совсем не эталонные, но эталонна работа врачей, которые в сложных обстоятельствах продолжают честно выполнять свое дело. Александр Яценко, возможно, сыграл свою лучшую роль в возможно лучшем фильме Хлебникова. Его герой — врач скорой помощи, — спасая чужие жизни, совсем забывает спасти свою — семейную. Прав был Чехов, говоря, что ни одна специальность не приносит столько моральных переживаний, как врачебная.

Режиссер: Борис Хлебников.

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко.