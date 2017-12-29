Последний сеанс

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Обзор лучших фильмов 2017 года
Фото: Централ Партнершип
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2017-12-27 15:33:58">
2017-12-27 15:33:58
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Уходящий год оказался щедр на достойные премьеры. Причем заслуживающие внимания работы появились в самых разных жанрах — от мюзикла до научной фантастики. Обзор лучших фильмов специально для портала iz.ru подготовил кинообозреватель РЕН ТВ.

Лучший мюзикл

«Ла-Ла Ленд»

Ла-Ла-Лунный свет
Ла-Ла-Лунный свет
Главными событием оскаровской церемонии оказался «не тот конверт», а главным героем — Дональд Трамп

К фильмам, в которых поют и танцуют, зрители часто относятся настороженно, ибо не воспринимают их как нечто серьезное, скорее как легкое и ни к чему не обязывающее времяпрепровождение. Но «Ла-Ла Ленд» являет собой редкое исключение. Мюзиклы золотой эры Голливуда обыкновенно делали ставку на яркие наряды и красочную картинку. А «Ла-Ла Ленд», хотя и создан в этой же стилистике, идет дальше, наполняя игровую форму серьезным содержанием. Основная идея фильма о том, что каким бы ни был финал, он всё равно в конечном счете окажется счастливым. Именно это заставляет зрителя думать и улыбаться одновременно.

Режиссер: Дэмьен Шазелл.

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд, Дж.К. Симмонс, Розмари ДеУитт, Финн Уиттрок.

Лучший фильм про супергероя

«Лего. Фильм: Бэтмен»

Культурный уикенд: выбор «Известий»
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Куда пойти и что посмотреть в выходные

Может показаться странным, что мультфильм, да еще из лего, оказался самым успешным проектом про супергероев. На фоне очередных релизов «Человека-паука» и «Тора» такой выбор даже может показаться издевательством. В каком-то смысле так оно и есть. Пусть не издевательство, но, если угодно, ироничный взгляд на популярный жанр. Характерно, что даже «Лига справедливости» не смогла представить того Бэтмена, которого так любят и ждут его поклонники. А здесь и Бэтмен в своей тарелке — вернее, бэтмобиле, — и веселых шуток изрядно.

Режиссер: Крис МакКей.

В ролях: Уилл Арнетт, Майкл Сера, Розарио Доусон, Рэйф Файнс, Сьюзэн Беннетт, Зак Галифианакис.

Лучший драматический фильм

«Леди Макбет»

Катерина Львовна и английские реалии
Британская экранизация повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» перенесла русскую драму в викторианскую эпоху

Легкость прозы Николая Лескова в его широко известном произведении «Леди Макбет Мценского уезда» узнаваема и в экранизации. Несмотря на то что действие в кинокартине перенесено в Англию, основные элементы сюжетной линии — превращение простушки, девушки бедной, выданной замуж не по любви, в убийцу — сохранены. Актрисе Флоренс Пью удалось виртуозно сыграть сложную роль: быть кроткой и,вместе с тем инфернальной. Страсти в фильме нешуточные. Шекспир бы позавидовал подобной изобретательности. Достоевский изумился бы бесовским преступлениям.

Режиссер: Уильям Олдройд.

В ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Наоми Аки, Кристофер Фэйрбэнк, Голда Рошевель.

Лучший триллер

«Мама!»

Актриса Дженнифер Лоуренс не будет сниматься в кино два года

Художественный манифест Даррена Аронофски, наверное, не совсем корректно причислять ни к триллеру, ни к фильму ужасов (хотя прокатчики здесь еще как постарались). Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем в умозрительном мире режиссера — это марионетки, все поступки и мысли которых подчинены одной идее: дескать, нет такой женщины, в которой не дремал бы инстинкт мамы, и нет такого мужчины, в котором не просыпался бы тщеславный маленький мальчик.

Режиссер: Даррен Аронофски.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Кристен Уиг.

Лучший фантастический фильм

«Бегущий по лезвию 2049»

Андроиды захватили российские кинотеатры
Лидером отечественного проката стал «Бегущий по лезвию 2049»

Трудно удержаться от восторженных слов, когда речь заходит о детище Дени Вильнева, который, похоже, стал в Голливуде главным специалистом по научной фантастике. В антиутопическом мире Ридли Скотта, воссозданном на экране еще в 1982 году, помимо людей, существовали еще и репликанты, по сути роботы. Полицейские, которых, собственно, и звали «бегущими по лезвию», отлавливали самых буйных из них. Вильнев продолжает эту игру в поиски роботов среди людей и людей среди роботов. Причем делает это в лучших традициях научной фантастики.

Режиссер: Дени Вильнев.

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Сильвия Хукс, Робин Райт, Маккензи Дэвис.

Лучший российский фильм

«Аритмия»

«Аритмия» преодолела преграды
Фестиваль российского кино в Онфлере отметил четвертьвековой юбилей

Трудно подходить к психологическому кино с точки зрения этики. Ведь этика говорит о том, каким человек должен быть, а психология — о том, каким он является на самом деле. Вот и будни работников скорой помощи, показанные в фильме Бориса Хлебникова, совсем не эталонные, но эталонна работа врачей, которые в сложных обстоятельствах продолжают честно выполнять свое дело. Александр Яценко, возможно, сыграл свою лучшую роль в возможно лучшем фильме Хлебникова. Его герой — врач скорой помощи, — спасая чужие жизни, совсем забывает спасти свою — семейную. Прав был Чехов, говоря, что ни одна специальность не приносит столько моральных переживаний, как врачебная.

Режиссер: Борис Хлебников.

В ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко.

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