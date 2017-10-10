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Андроиды захватили российские кинотеатры

Лидером отечественного проката стал «Бегущий по лезвию 2049»
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Фото: WDSSPR
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Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 5–8 октября заняла фантастическая драма режиссера Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», сообщает портал «Кинодата». Продолжение культовой картины Ридли Скотта заработало в отечественных кинотеатрах 285 млн рублей.

— «Бегущий по лезвию 2049» получил очень хорошие отзывы и оказался достойным продолжением легендарного фильма Ридли Скотта, — рассказала «Известиям» киноэксперт Ольга Зинякова. — Ценители жанра фантастики остались в восторге. Думаю, картина Дени Вильнева еще покажет себя в прокате.

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На втором месте — лидер предыдущей недели: российская драма Алексея Пиманова «Крым». Картина собрала 77,5 млн при общей кассе 283 млн.

На третьей строчке еще одна отечественная лента — комедия режиссера Карена Оганесяна «Жизнь впереди» с результатом 59 млн. Для картины со скромным бюджетом в 48 млн рублей это успех.

— Фильм «Жизнь впереди» оправдал ожидания целевой аудитории и продолжил серию успешных российских комедий, таких как «Горько» и «Гуляй, Вася!», — отметила Ольга Зинякова.

На четвертое место переместилась приключенческая комедия с Колином Фертом в главной роли «Kingsman: Золотое кольцо» — 49 млн. За всё время показа в России она собрала 690 млн рублей. А замыкает пятерку лидеров бокс-офиса драма «Между нами горы» — 33,5 млн рублей.

На этой неделе положение отечественного кино в прокате может еще улучшиться: в четверг выходят несколько важных российских лент, способных завоевать сердца зрителей и первые строчки бокс-офиса.

— В 2017 году мы наблюдаем тенденцию роста кассовых сборов отечественных картин, и всё чаще они оказываются выше ожиданий индустрии, — рассказала Ольга Зинякова. — Надеемся, что эта тенденция продолжится и на предстоящей неделе. Речь не только о масштабных крупнобюджетных проектах, таких как «Салют-7», который претендует на лидерство в этот уикенд. Мы рассчитываем, что и более узконаправленные картины привлекут публику.

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К последним Ольга Зинякова отнесла, в частности, драму «Аритмия» Бориса Хлебникова, победившую на «Кинотавре», а также работу режиссера-дебютанта Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Прокатом этой картины стартует совместный проект ВГИКа и киносети «Каро» — «Новое молодое кино», направленный на поддержку российских молодых режиссеров.

Среди других новинок грядущего уикенда — триллер «Сделано в Америке» с Томом Крузом, фильм ужасов «Заклятье. Наши дни», приключенческий триллер «На глубине 6 футов», анимационная лента «My Little Pony в кино» и венгерская драма «О теле и душе».

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