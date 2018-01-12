Мир увидит российские фильмы

С 2018 года Фонд кино будет финансировать прокат отечественных фильмов не только на внутреннем рынке, но и в других странах. Кроме того, кассовый успех российского кино у зарубежного зрителя станет одним из показателей эффективности господдержки кинематографии. Об этом на совещании, посвященном подведению итогов 2017 года, рассказал исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, уточнив, что поддержка в прокате будет оказываться на возвратных условиях.

По словам Малышева, новый KPI отразится на определении компаний-лидеров, поддержке производства и проката.

— Если раньше продюсеры могли тратить выделенные им средства только на продвижение внутри страны, то теперь часть из них смогут тратить и за рубежом, — пояснил исполнительный директор Фонда кино. — Цель нововведений, в общем, очевидна. С одной стороны — это, безусловно, продвижение нашей культуры, наших ценностей, такая «мягкая сила». С другой — новый источник средств для отечественного кино. Как показывает международная практика, внешние рынки приносят значительную часть сборов.

По оценке фонда, в России средние показатели окупаемости на внутреннем рынке соответствуют, например, американским. Однако США и многие другие страны активно добирают на зарубежных территориях, и в этом Россия пока отстает. За исключением американских проектов Тимура Бекмамбетова, «Сталинград» Федора Бондарчука, заработавший за рубежом $16,4 млн, до сих пор остается рекордсменом.

— За последние года три-четыре российское зрительское кино и анимация действительно заняли весьма активные позиции на зарубежных рынках, — отметил в беседе с «Известиями» глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. — Благодаря улучшению качества и росту бюджетов практически все заметные картины продаются в десятки стран. Такого, можно сказать, не было никогда. То, что показатель международного успеха сейчас вводится Фондом кино в KPI, действительно соответствует моменту и очень правильно. Но есть нюансы. Например, как быть с фильмами, которые хорошо идут за рубежом на разных платформах, но в прокат почти не выходили? Такой успех, наверное, тоже стоит как-то учитывать.

Ранее главным показателем эффективности была доля зрителей российских фильмов внутри страны, и здесь в минувшем году удалось достичь больших успехов. Впервые с 2010 года отечественной индустрии удалось преодолеть планку в 20%. По сборам доля российского кино составила сразу 24,3%, а по посещаемости — 25,6%. Это значит, что каждый четвертый зритель в 2017 году выбирал в кинотеатре отечественный фильм. Общие сборы достигли цифры в 13 млрд рублей, что в 1,5 раза больше прошлогоднего (тоже рекордного) бокс-офиса.

Кроме того, сразу три фильма смогли собрать более 1 млрд рублей: «Последний богатырь», «Притяжение», «Движение вверх». Ранее это удавалось всего шести российским картинам. К тому же «Последний богатырь» смог обновить кассовый рекорд «Сталинграда», который держался с 2013 года. Сказке Дмитрия Дьяченко уже наступает на пятки спортивная драма «Движение вверх» Антона Мегердичева, которая еще идет в прокате.

В новом году Фонд кино ждут и другие перемены. По новым правилам поддержка производства будет распределяться в два захода — весной и осенью. Практика открытых презентаций (питчингов) сохранится. Как и ранее, приоритетное право на получение господдержки будут иметь компании-лидеры, наиболее крупные и успешные кинопроизводители, список которых обновляется ежегодно. Лидеров Фонд кино назовет в начале февраля.

По всей вероятности, общая сумма поддержки снова составит около 3 млрд рублей плюс возвратные средства. Благодаря им в 2017 году Фонд кино смог дополнительно реинвестировать в отрасль более 1,5 млрд рублей.