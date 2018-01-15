Кинематографисты предложили возобновить съемки кинолетописи России

Кинематографисты предлагают возобновить съемки кинолетописи России, которые были приостановлены 20 лет назад. Об этом в понедельник заявил председатель комиссии неигрового кино Союза кинематографистов России, кинорежиссер Сергей Мирошниченко.

Всероссийское совещание по возрождению кинолетописи страны и развитию документального кино, на котором выступил Мирошниченко, проводится первый раз за 30 лет, сообщает НСН.

По словам члена Совета при президенте России по культуре и искусству,

документальное кино, полностью финансируемое Министерством культуры, находится в кризисной ситуации.

«Этот кризис развивался на протяжении десятков лет», — цитирует Мирошниченко ТАСС. Он добавил, что процесс «свертывания документального кино как искусства проходил под тем предлогом, что всё искусство должно приносить прибыль.

По мнению кинорежиссера, воссоздать центры документального кино необходимо в каждом федеральном округе.