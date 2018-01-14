Фанаты Гарри Поттера сняли фильм про Волан-де-Морта

Фанаты книг о приключениях волшебника Гарри Поттера сняли собственный фильм-приквел поттерианы «Волан-де-Морт: Истоки Наследника». 52-минутная картина опубликована на YouTube.

Фильм рассказывает о юном волшебнике Томе Реддле, который в будущем станет величайшим темным волшебником. Фанаты решили показать, как происходило становление Волан-де-Морта. Картина захватывает его детство, отрочество и юность.

Кино снято на собственные деньги фанатов творчества Джоан Роулинг, собранные на Kickstarter в 2016 году.

Фильм снят на английском, также имеет французские, португальские, итальянские и испанские субтитры.

В декабре портал iz.ru сообщил, что разработчики сообщества Botnik Studios представили первые страницы новой книги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и портрет того, что выглядело как большая куча пепла», которую написал алгоритм предиктивного ввода Predictive Writer.

«Идея состоит в том, что люди и машины однажды будут работать сообща и будут создавать вещи, которые никогда бы не смогли создать друг без друга», — пояснил глава Botnik Studios Джейми Брю.