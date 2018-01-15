Британские журналисты снимут фильм про блокадный Ленинград

Британские специалисты, сотрудничавшие с BBC и Discovery, приедут в Санкт-Петербург, чтобы снять документальный фильм про блокаду Ленинграда, сообщает телеканал «78».

Работать над картиной будут журналист Шарлотт Мелвилл, оператор Джеймс Андерсон и съемочная группа из петербуржцев. Кроме того, сейчас идет поиск помощников-добровольцев, чьи имена планируется увековечить в титрах.

Создатели кино уже планируют организовать интервью с ветеранами, которые пережили страшные 900 дней осады. Это и ляжет в основу фильма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что создатели сериала «Твин Пикс» задумались о съемках четвертого сезона. Переговоры с режиссером Дэвидом Линчем уже ведутся.