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Британские журналисты снимут фильм про блокадный Ленинград

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Фото: ТАСС
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Британские специалисты, сотрудничавшие с BBC и Discovery, приедут в Санкт-Петербург, чтобы снять документальный фильм про блокаду Ленинграда, сообщает телеканал «78».

Работать над картиной будут журналист Шарлотт Мелвилл, оператор Джеймс Андерсон и съемочная группа из петербуржцев. Кроме того, сейчас идет поиск помощников-добровольцев, чьи имена планируется увековечить в титрах.

Создатели кино уже планируют организовать интервью с ветеранами, которые пережили страшные 900 дней осады. Это и ляжет в основу фильма. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что создатели сериала «Твин Пикс» задумались о съемках четвертого сезона. Переговоры с режиссером Дэвидом Линчем уже ведутся.

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