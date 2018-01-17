Режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон скончался в США

Сценарист и режиссер Хью Уилсон скончался в США на 75-м году жизни. Кинодеятель умер в своем доме в Шарлотсвилле в штате Вирджиния. Об этом сообщил журнал Variety.

Сообщается, что на протяжении долгих лет режиссер боролся с тяжелым заболеванием, пишут «Дни.Ру».

Уилсон был режиссером первой части «Полицейской академии» (1984 года). Он принимал участие в создании почти 30 кино- и телеработ, в том числе в фильмах «Ковбойская рапсодия» (1985), «Телохранитель Тесс» (1994) и «Взрыв из прошлого» (1998).

Уилсон также является создателем популярного в Соединенных Штатах сериала «Радио Цинциннати».

В последние годы жизни Уилсон был преподавателем в Виргинском университете.