Режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон скончался в США
Сценарист и режиссер Хью Уилсон скончался в США на 75-м году жизни. Кинодеятель умер в своем доме в Шарлотсвилле в штате Вирджиния. Об этом сообщил журнал Variety.
Сообщается, что на протяжении долгих лет режиссер боролся с тяжелым заболеванием, пишут «Дни.Ру».
Уилсон был режиссером первой части «Полицейской академии» (1984 года). Он принимал участие в создании почти 30 кино- и телеработ, в том числе в фильмах «Ковбойская рапсодия» (1985), «Телохранитель Тесс» (1994) и «Взрыв из прошлого» (1998).
Уилсон также является создателем популярного в Соединенных Штатах сериала «Радио Цинциннати».
В последние годы жизни Уилсон был преподавателем в Виргинском университете.