Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до апреля

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 19 апреля сроки домашнего ареста для художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Также срок заключения под стражей продлен для бывшего генерального продюсера АНО Алексея Малобродского.

Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 млн рублей, за Малобродского было предложено 10 млн рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.

«Суд приходит к выводу, что есть достаточно оснований полагать, что обвиняемые, находясь на свободе и зная тяжесть преступления, могут оказывать давление на свидетелей и скрыться. Суд учитывает положительные характеристики обвиняемых, возраст», — сказала судья Евгения Николаева.

Напомним, фигуранты «дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей государственных средств, выделенных этой организации на культурный проект «Платформа».

Накануне следствие завершило расследование уголовного дела, которое содержит «более 100 томов». При этом сумма ущерба была увеличена вдвое — с 68 до 133 млн рублей.