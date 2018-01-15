Следственный комитет завершил расследование по делу Серебренникова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении бюджетных средств.

«Расследование дела завершено, стороны знакомятся с материалами дела», — сказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

Эту информацию подтвердили в российском следственном ведомстве.

Отмечается, что вменяемая Серебренникову статья в окончательной редакции не изменилась. При этом уголовное дело в отношении бывших бухгалтера и продюсера «Седьмой студии» Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство.

Напомним, режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». В настоящее время по решению суда он находится под домашним арестом, который ранее был продлен до 19 января 2018 года.

В рамках уголовного дела также проходят, гендиректор Юрий Итин, генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Подробнее о развитии событий в деле режиссера можно узнать здесь.