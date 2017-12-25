Суд продлил домашний арест Апфельбаум

Басманный суд Москвы продлил домашний арест директору РАМТа Софье Апфельбаум до 19 апреля. Об этом сообщает корреспондент iz.ru из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить Апфельбаум меру пресечения до 19 апреля 2018 года», — огласила решение судья.

Директора РАМТа Софью Апфельбаум задержали 26 октября во время допроса по делу о хищении 68 млн рублей через АНО «Седьмая студия», созданную режиссером Кириллом Серебренниковым. По версии следствия, Апфельбаум вступила с ним в сговор. Директору РАМТа было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Апфельбаум свою вину не признает.

По делу проходят еще пять человек. Кирилл Серебренников, Нина Масляева и Юрий Итин находятся под домашним арестом, Алексей Малобродский — в СИЗО, а Екатерина Воронова объявлена в розыск.

Подробнее — в сюжете iz.ru: Дело «Седьмой студии».