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Следствие просит продлить домашний арест Серебренникову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следствие просит до апреля оставить под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения на три месяца состоится 16 января», — цитирует Цареву «РИА Новости».  

Пресс-секретарь суда подчеркнула, что следователь также ходатайствует о продлении меры пресечения остальным фигурантам дела.

Режиссер Кирилл Серебренников задержан 22 августа в Москве. Он обвиняется в организации хищения на сумму около 68 млн рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В рамках уголовного дела проходят бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Позднее под стражу была помещена директор РАМТ Софья Апфельбаум.

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