Суд продлил домашний арест экс-бухгалтеру «Седьмой студии» Масляевой

Басманный суд столицы до середины апреля продлил срок домашнего ареста бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, которая ранее признала вину в хищении бюджетных средств.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемой Масляевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля», — приводит слова судьи Юлии Сафиной «РИА Новости».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Следственный комитет России в понедельник завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».

Режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета театральной площадке «Седьмая студия» на культурный проект «Платформа». В настоящее время по решению суда он находится под домашним арестом, который ранее был продлен до 19 января 2018 года.