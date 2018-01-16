Лучшие роли Василия Ланового в кино и на сцене

Василий Лановой отмечает 84-летие. «Известия» поздравляют народного артиста и предлагают вспомнить его лучшие кино- и театральные роли.

«Павел Корчагин», 1956 (Павел Корчагин)

Первой большой ролью, прославившей Василия Ланового, стала работа в фильме по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Молодой актер сыграл знаменитого борца за дело революции, учась на третьем курсе Щукинского училища. Кстати, играть икону коммунизма изначально должен был другой красавец советского кино — Георгий Юматов. Однако тот заболел сразу после начала съемок и срочно пришлось искать замену. Так Василий Лановой получил свою первую серьезную роль, а вместе с ней — всенародную славу.

Актер рассказывал, что знал роман наизусть с семилетнего возраста и был уверен, что сыграть Павку Корчагина способен только он. Действительно, его мужественная внешность и горящий взгляд были именно тем, что искал режиссер для роли «коммунистического Христа», способного увлечь идеями коммунизма молодые поколения.

«Алые паруса», 1961 (Артур Грэй)

В романтической сказке по повести Александра Грина Лановой сыграл самого романтического героя советской киноклассики: красавца-капитана, исполнившего заветную мечту наивной и прекрасной Ассоль. Режиссер Александр Птушко подобрал в пару Лановому юную Анастасию Вертинскую, чья нестандартная красота завораживала зрителей. Плывущий под алыми парусами Грэй до сих пор остается образцом чистой и сильной любви, сметающей все преграды.

«Иду на грозу», 1965 (Олег Тулин)

Режиссер Сергей Микаэлян экранизировал знаменитый роман Даниила Гранина о двух друзьях — молодых ученых, изучающих грозу. Герой Ланового Олег Тулин готов ради успеха пойти на сделку с совестью. Второй ученый — Сергей Крылов (его сыграл Александр Белявский) верит в торжество правды. В итоге Тулин срывает эксперимент, а Крылов оказывается прав. Кстати, работая над образом Тулина, Лановой много спорил с самим Даниилом Граниным, их взгляды на героя расходились. Потом говорили о том, что Лановой возвышает своих персонажей, подсознательно одаряя их своими убеждениями и цельностью. Тогда Гранин уступил актеру — и оказался прав.

«Война и мир», 1965–1967 (Анатоль Курагин)

В величественной киноэпопее режиссера Сергея Бондарчука Лановому досталась роль великосветского повесы, не отягощенного излишней моралью. Роль Курагина — одна из любимых у Ланового. Кинокритики после выхода фильма писали, что этот персонаж в его исполнении обрел человечность, стал мягче и лиричней. Курагин Ланового — не просто ленивый избалованный циник, а человек с пылкими страстями, любитель риска и феерических поступков.

«Офицеры», 1971 (Иван Варавва)

«Офицеры» — одна из самых знаменитых и любимых зрителем советских картин. На съемках Лановой наконец помирился с Юматовым, который долгие годы не мог простить другу «замены» на съемках «Павла Корчагина». Здесь они тоже играли друзей-соперников: резкий, несгибаемый Алексей Трофимов и более мягкий, но такой же честный и чистый душой Иван Варавва. Лановой подарил кинематографу образ высшей офицерской доблести, благородства, дружбы и прочих редких человеческих качеств. Неудивительно, что картину посмотрели 53 млн зрителей.

«Принцесса Турандот», 1963 (Принц Калаф)

Уже более 60 лет народный артист СССР предан одному-единственному театру — Вахтанговскому. Успех к молодому артисту пришел с ролью Принца Калафа в легендарном спектакле Рубена Симонова «Принцесса Турандот» Карла Гоцци. Режиссер поставил Ланового в пару с Юлией Борисовой, которая играла принцессу. В комедии масок тогда блистали Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Марианна Вертинская, Людмила Максакова, Владимир Этуш.

Вспоминая работу в «Принцессе Турандот», Василий Семенович рассказывал байку.

— Однажды Рубен Николаевич Симонов обратился к Николаю Олимпиевичу Гриценко: «Коля, пятый спектакль «Принцесса Турандот» играешь, и ни одной импровизации. Так нельзя, маски должны всё время импровизировать». Гриценко покорно согласился, а Юлия Борисова — исполнительница роли Турандот — сказала: «Ой! Я боюсь его импровизаций!»

Через три дня спектакль. Мы выстроились на сцене. Гриценко объявил: «Роль принцессы Турандот исполняет народная артистка Юлия Борисова. Под этой маской скрывается депутат Верховного Совета РСФСР. Роль Калафа исполняет Вася Лановой. Про него один поэт сочинил вирш: «Семен Михалыч Буденный… Василь Семеныч Лановой... Один рожден для жизни конной, второй для жизни половой». Сидевший в зале Рубен Симонов примчался на сцену и из-за кулис шипит: «Я запрещаю вам импровизировать раз и навсегда!»

«Антоний и Клеопатра», 1971 (Октавиан Цезарь)

Антония играл народный артист СССР Михаил Ульянов, Клеопатру — Юлия Борисова.

Ульянов отмечал, что это — лучшая роль Ланового.

— Цезарь Октавиан, как его решал Лановой, — человек сильный, волевой и уверенный, — вспоминал Михаил Ульянов. — Этот гордый патриций смотрит свысока на других людей. Он рожден повелевать, ему должны подчиняться, он хозяин и жизни и смерти. Ни тени сомнений и колебаний при самых жестоких решениях он не испытывает. Самоуверен, полон презрения к людям, ощущения своего величия. Роль Ланового отличала законченность и четкая определенность характера. Его Цезарь был скульптурен, как вычеканенный на монете римский император. Повелительная манера разговаривать, патрицианская стать, гордыня — чрезвычайно впечатляющая и убедительная фигура.

«Брестский мир», 1987 (Лев Троцкий)

Многое в жестком, аскетичном спектакле Роберта Стуруа сняла еще действовавшая театральная цензура. Однако впервые на сцене появились такие персонажи, как Троцкий и Бухарин. Василий Лановой играл Льва Давидовича актерствующим позером. Одной из партнерш Ланового в этом спектакле стала жена — Ирина Купченко, которой Стуруа доверил роль Инессы Арманд.

«Посвящение Еве», 1999 (Абель Знорко)

Спектакль до сих пор в репертуаре театра. Василий Семенович играет известного норвежского писателя Абеля Знорко, уединившегося от шума и людского внимания на острове. Здесь не надо играть роль счастливого человека, не надо «надевать» светскую улыбку, когда подступают боль и страдание. Эта полудетективная психологическая драма почти два часа без антракта держит зал в напряжении. Герой Василия Ланового заставляет зрителей задуматься и о собственной судьбе.

«Пристань», 2011 (Пушкин)

Спектакль, о котором можно ничего не знать, нужно просто идти и смотреть. Худрук театра Римас Туминас собрал всех звезд театра, поставив «Пристань» на «стариков». Сделав труппе и зрителю подарок к 90-летию Театра Вахтангова. Что есть юбилей? Это берег, пристань, к которой швартуется театр — корабль.

За счастье было в 2011 году увидеть в нем ветеранов сцены — Юрия Яковлева, Галину Коновалову, Вячеслава Шалевича. После ухода этих актеров заменять их режиссер не стал. Спектакль, состоящий из нескольких новелл, просто стал короче. Василий Семенович в «Пристани» читает стихи Пушкина. Лучше Ланового их не читает никто.